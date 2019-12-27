Десятки лет: В штабе ООС назвали сроки разминирования Донбасса

На разминирование территорий Донбасса понадобятся десятки лет, так как вдоль линии соприкосновения есть сотни тысяч неразорвавшихся мин и боеприпасов. Об этом в интервью Defense Express заявил заместитель командующего ООС, руководитель группы безопасности ТКГ в Минске Богдан Бондарь, отвечая на вопрос по очистке загрязненных минами территорий Донбасса.

«Вопрос разминирования займет десятки лет. Так как по линии соприкосновения есть тысячи и сотни тысяч мин и тех боеприпасов, которые не разорвались. Россия туда поставляет все. Прежде всего – это неликвид, который, возможно, даже поставляется с целью утилизации на украинской земле. Во-вторых – там используются современные образцы, в том числе мины, которые запрещены международной конвенцией. Российская сторона намеренно в свое время не подписалась и не согласилась на их уничтожение. Сейчас они их поставляют на временно контролируемые районы Донецкой и Луганской областей Украины. Такая идет утилизация... На некоторых позициях, которые мы разминировали, буквально на нескольких десятках квадратных метров – 300-400 мин. Среди них есть противопехотные и противотанковые», – сказал Бондарь.