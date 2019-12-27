В Украине начал работать транспортный портал электронных услуг

В Украине с сегодняшнего дня, 27 декабря, заработал интернет-портал e-transport.gov.ua, который объединяет электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли в одну разумную систему. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Подчеркивается, что на транспортном портале можно заказать не только государственные административные услуги в области транспорта, но и получить общие тематические сервисы. Портал создан с учетом новых стандартов оказания государственных услуг «Дія».

«Мультимодальность транспорта и цифровые транспортные коридоры являются приоритетами для Министерства инфраструктуры. Для этого мы создаем электронные сервисы во всех сферах транспортной отрасли. Цифровые решения нужны для развития Шелкового пути и других транспортных коридоров. Это реальные шаги, которые помогают нам интегрироваться в единую транспортную сеть, объединяющая Европу с Азией, и превратить Украину в международный транспортный хаб», – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, для Минцифры внедрения электронных услуг – это не просто перевод старых государственных услуг онлайн.

«Это оптимизация сервисов с учетом неотложных рыночных потребностей и удобство для пользователей. Кроме того, мы работаем над тем, чтобы со временем все государственные электронные услуги предоставлялись в едином интерфейсе. Для этого мы разработали дизайн-код "Дія". Он современный и узнаваемый. Транспортный портал электронных услуг соответствует этим нашим принципам. Услуги предоставляются быстро и удобно, введена оплата услуг онлайн», – пояснил Федоров.

Как уточняется, сейчас сайт e-transport.gov.ua предоставляет 6 сервисов:

бронирование разрешений на международные перевозки;

отслеживание нарушителей порядка использования этих разрешений;

выдача разрешений на негабаритные перевозки;

отслеживание протоколов Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека);

онлайнтрансляция с мест выдачи разрешений;

оформление электронной товарно-транспортной накладной.

«Ожидайте на портале в ближайшее время расширение сервисов для автотранспорта (разрешение на перегрузку), сервисы для моряков и возможность регистрации воздушных судов», – подчеркнул Владислав Криклий.

Также сообщается, что в планах – внедрение платежных сервисов, подключение к системе электронного взаимодействия «Трембита» и др.