Смертельное ДТП в Покровске: Погиб пешеход

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в котором погиб пешеход. Водитель автомобиля «Шкода» поздно заметил, что мужчина выбежал на дорогу, не успел вовремя затормозить и ударил его правой частью автомобиля. Открыто уголовное дело. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Вчера, 26 декабря, в 16:30 в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что на автодороге "Знаменка – Луганск – Изварино" произошло смертельное ДТП», – говорится в сообщении.

Полиция выяснила, что, двигаясь по трассе в сторону Покровска, 60-летний водитель автомобиля «Шкода» увидел, как на дорогу неожиданно выбежал пешеход. Водитель не успел среагировать, в результате чего сбил мужчину. От полученных травм 52-летний пешеход погиб на месте.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП выясняются», – отметили в полиции.