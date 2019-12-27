Динамика миграции в Украине: Где живет больше всего живет переселенцев (Инфографика)

В Украине по состоянию на середину декабря насчитывается 1 млн 430 тысяч 111 внутренне перемещенных лиц. Количество зарегистрированных переселенцев увеличилось на 6 тысяч 842 человека по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает «Слово и Дело».

По сравнению с серединой декабря 2018 года количество переселенцев в Украине уменьшилось на 89 тыс. 784 человека.

Больше всего переселенцев, как и прежде, проживают в Донецкой и Луганской областях – 504 тысячи 748 человек и 278 тысяч 240 человек соответственно. В Киеве насчитывается 156 тысяч 324 ВПЛ, в Харьковской области – 133 тысячи 53 человека. В западных областях Украины переселенцев гораздо меньше: в Волынской и Ровненской областях – немногим больше 3 тысяч человек, в Тернопольской – чуть больше 2 тысяч.

По сравнению с ноябрем почти 3,5 тысячи переселенцев зарегистрировались в Донецкой области и чуть больше тысячи – в столице. В Волынской, Днепропетровской и Ровненской областях ВПЛ наоборот снимались с регистрации.

Фото: «Слово и Дело»