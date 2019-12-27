Запорожская ТЭС останавливает работу из-за импорта российской электроэнергии

С 1 января 2020 года часть персонала Запорожской ТЭС будет выведена в режим простоя из-за неблагоприятной ситуации на рынке электроэнергии.

«С 1 января "ДТЭК Энерго" вынуждена вывести в простой и часть персонала Запорожской ТЭС. Причина – неблагоприятная ситуация на рынке электроэнергии. ТЭС продолжают работать минимальным составом. Частичный простой персонала не повлияет на энерго- и теплоснабжение регионов. Сейчас на рынке электроэнергии действуют условия, при которых отечественная генерация вынуждена работать себе в убыток. Это связано с импортом электроэнергии и низкими прайс-кэпами – искусственным ограничением цены, установленным на рынке электроэнергии», – цитирует «Укринформ» заявление ДТЭК.

В компании напомнили, что в ноябре НЭК «Укрэнерго» перевело все ТЭС «ДТЭК Энерго» на работу ниже минимального состава оборудования. То есть, на каждой станции в работе находится по одному блоку или корпусу.

«В работе на Запорожской ТЭС остается 1 блок из 4 пылеугольных. Станция готова включать дополнительные блоки, если в этом будет необходимость и будут поступать заявки системного оператора», – отмечается в сообщении.

Согласно трудовому законодательству, за всеми сотрудниками, выведенными в простой, сохраняется 2/3 оклада и трудовой стаж.

Ситуацию с Запорожской ТЭС прокомментировал лидер «Радикально партии» Олег Ляшко. «Накануне новогодних праздников работники Запорожской ТЭС получили "подарок" от власти и лично от ее позорного представителя – [главы энергетического комитета Рады] Андрея Геруса, который как вор изменил закон и запустил в Украину троянского коня – российское электричество страны-агрессора! Из-за этих преступных действий останавливается Запорожская ТЭС. Мне посчастливилось быть на этой мощной станции и общаться с ее великолепными работниками. Вы представляете, что чувствуют сейчас эти тысячи лучших людей, которые остаются без работы ?! Что будут есть их дети ?! Как они дальше будут жить ?!», – возмутился политик.

Он пообещал, что будет защищать украинских работников и сделают все, «чтобы в худшую тюрьму сели враги Украины, которые забрали у них работу!»

Отметим, что Запорожская ТЭС является одним из крупнейших в Украине предприятий, производящих электроэнергию. Станция обеспечивает электроэнергией южные области страны.