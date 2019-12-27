Это полный депрессивный район в перспективе: Дана оценка экономике неподконтрольной части Донбасса

Значительная часть предприятий на территории временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса либо не работают, либо уже уничтожены полностью, вырезаны Россией, либо частично вырезаны на металлолом. Шахты подтапливаются. Об этом в интервью Defense Express заявил заместитель командующего ООС, руководитель группы безопасности ТКГ в Минске Богдан Бондарь, отвечая на вопрос о состоянии экономики на оккупированной части Донбасса.

Кроме того, подтопление шахт остро ставит вопрос экологии. Учитывая, что Россия не готова вкладывать деньги в развитие этого региона, то, по мнению Бондаря, «это полный депрессивный район в перспективе, безлюдный, без промышленности, просто насыщенный оружием, боеприпасами».

«Эти территории только в районе около 40% покрывают свои расходы. Это только то, что касается экономических вопросов и деятельности. А военная составляющая еще добавляет расходов – это же полностью финансируется более 30 000 вооруженных людей, артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня. Это большая масса, требует значительных затрат. Мы можем просто посмотреть, какое количество средств тратим даже мы. Можно посчитать, что это все же значительные расходы, которые осуществляются Российской Федерацией», – отметил он дополнив, что «Россия никогда не переживала особенно за территории, за людей, проживающих на этих территориях».

«Как говорил их премьер прежде, "вы здесь держитесь, денег нет". А здесь все же еще надо поддерживать. Но улучшать какие вопросы там они не собираются. Это полный депрессивный район в перспективе, безлюдный, без промышленности, просто насыщенный оружием, боеприпасами. А учитывая, какое количество их завезено туда, то о положительных перспективах говорить не приходится», – считает Бондарь.