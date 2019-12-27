От последнего выстрела до полной реинтеграции: Назван предварительный срок

Пока идут боевые действия на Донбассе, пока идут обстрелы, пока там находятся вооруженные силы Российской Федерации, незаконные вооруженные формирования, будет сложно говорить о реинтеграции. Об этом в интервью Defense Express заявил заместитель командующего ООС, руководитель группы безопасности ТКГ в Минске Богдан Бондарь, отвечая на вопрос о том, насколько затянется реинтеграция Донбасса.

«Я думаю, что это будет очень сложно. И соответствующие органы власти, в том числе министерства, должны быть задействованы. И, в том числе, на уровне государства, должны отрабатываться все эти планы – и «А», и «Б», и варианты развития. Потому что нельзя сказать, что, например, надо сделать что-то одно, и все это за собой потянет решения других проблем реинтеграции. А здесь надо делать все в комплексе. По всем направлениям надо будет работать», – считает он.

Бондарь отметил, что в условиях войны люди привыкли к боевым действиям, к применению оружия, к комендантскому часу (речь идет о временно оккупированных территориях– ред.). «И когда они выезжают на эту сторону, видят, что здесь же все-таки больше возможностей, есть возможность высказать какое-то мнение, независимое и так далее. Поэтому вопрос реинтеграции очень непростой. И понятно, что надо над этим работать. Но я думаю, что Украина и украинцы это смогут преодолеть. Мы сможем и способны реинтегрировать и людей, и промышленность, и территории в короткие сроки. Но все же надо создать условия. Пока идут боевые действия, пока идут обстрелы, пока находятся там вооруженные силы Российской Федерации, незаконные вооруженные формирования, будет сложно говорить о реинтеграции», – подчеркнул заместитель командующего ООС.

По его мнению от последнего выстрела до реинтеграции может понадобится до двух с половиной лет.

«Последний выстрел, и от этого... Война в Германии, например, завершилась в 1945-м, а выборы первые состоялись в 1949-м. Это сколько прошло? Четыре года. Соответственно, я думаю, что можно меньше, это может быть полтора-два года, два с половиной. Все зависит от того, как будет все это восприниматься, и насколько Россия будет давать Украине получить полный и эффективный контроль над этой территорией», – пояснил он.

Также он считает, что восстановление и реинтеграция этих территорий – задача всего государства.

«Восстановление, реинтеграция этих районов должна осуществляться всем государством. Не может это сделать какой-то отдельный министр. Это должно быть так, как во времена революций, когда все поднялись. В хорошей семье все помогают друг другу. В этом вопросе должно быть полное единство. Без единства наших западных партнеров, без единства других заинтересованных стран мы мало можем сделать. В том числе и тех стран, которые входили в бывший Советский Союз, там тоже поддержка должна быть. Мы тоже должны их привлекать к этому процессу, и Беларусь, и Казахстан, и другие. Они также должны каким-то образом влиять. Тогда это может еще быстрее состояться», – резюмировал он.