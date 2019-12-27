Для неподконтрольной части Донбасса запускают государственный телеканал

На базе телеканала UA–TV в феврале 2020 года будет создан телеканал для временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса. О этом сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук, сообщает сегодня, 27 декабря, пресс-служба министерства культуры, молодежи и спорта.

«Государственный канал для ВОТ (временно оккупированных территорий, – ред.), который будет запущен в феврале, на первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием», – добавил первый заместитель.

«Наша задача сделать так, чтобы наши граждане на ВОТ слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий», – сказал Максимчук.