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К юбилею национальный природный парк «Меотида» подготовил уникальный атлас-справочник

30.12.19 21:09
Фото: Национальный природный парк «Меотида»
Фото: Национальный природный парк «Меотида»

Национальный природный парк «Меотида» отпраздновал свой десятый день рождения и по этому поводу подарил всем жителям Приазовья, Донецкой области и всей Украины иллюстрированное издание. Как сообщили на странице национального парка в Facebook, атлас-справочник может пригодиться всем неравнодушным к родной природе людям.

В атласе-справочнике собрана информация о наиболее ценных природных уголках Донецкого Приазовья, его ландшафтном разнообразии, богатстве животного и растительного миров, деятельности и перспективах развития парка, с привлечением литературных источников и на основе оригинальных исследований.

Издание содержит более 250 фотографий, демонстрирующих неподдельную красоту и уникальность этой настоящей жемчужины на побережье Азовского моря среди промышленного края юга Донецкой области.

Национальный природный парк «Меотида» был создан на базе существующего регионального ландшафтного парка с одноименным названием, расположенный на землях государственной собственности Новоазовского, Мангушского и Никольского районов Донецкой области. В состав парка включена двухкилометровая линию побережья Азовского моря в административных границах Донецкой области на территории Новоазовского и Мангушский районов. Парк создан Решением Донецкого областного совета от 30.06.2000 г. № 23 / 14-304 с площадью 13016,9 га. Территория пострадала во время военных действий.

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