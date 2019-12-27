Обеспечение новых участков разведения сложно обеспечить, – руководитель группы безопасности ТКГ в Минске

Обеспечение новых участков разведения сложно обеспечить. Об этом в интервью Defense Express заявил заместитель командующего ООС, руководитель группы безопасности ТКГ в Минске в Минске Богдан Бондарь отвечая на вопрос, будет ли и дальше продолжаться процесс разведения сторон.

«Когда мы говорим о дальнейших новых участках, мы понимаем, что это сложно будет обеспечить. Все разведения сил и средств должно происходить зеркально. И мы будем об этом говорить на переговорах. А также о том, что СММ ОБСЕ должна иметь полный доступ. О том, что технические средства наблюдения (видеокамеры, которые они выставляют) должны работать и, более того, к ним должен быть доступ», – сказал он.

По его словам, сейчас СММ ОБСЕ не до конца может верифицировать противоположную сторону «Мы должны иметь четкие гарантии того, что безопасность будет поддерживаться. Что мы не получим повышение возможностей противоположной стороны каким-то образом провести любые агрессивные действия, занять те районы или участки, откуда они отошли, получить какое-то преимущество. А не обладая полной информацией и подтверждением со стороны СММ ОБСЕ, украинская сторона также до конца понимает, что российская сторона не выполнила обязательств», – подчеркнул он.

Он отметил, что при рассмотрении этих вопросов и последующих участков украинская сторона учитывает все эти составляющие для того, чтобы «обезопасить, прежде всего, личный состав, подразделения Вооруженных сил и мирное население».

«Много вопросов и проблем, которые, к сожалению, не решаются и блокируются российской стороной. Но это все будем рассматривать поднимать эти вопросы для того, чтобы двигаться дальше. Потому что так оставлять тоже нельзя», – резюмировал Бондарь.