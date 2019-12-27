В ОТГ на Луганщине стали известны результаты выборов

Стали известны результаты первых выборов депутатов и главы объединенной территориальной громады (ОТГ) в Половинкинской громаде. Об этом сообщают в Facebook «Старобільськи новини».

За своих избранников голосовали жители Половинкино, Титаровка и Новоселовки. Именно эти села входят в состав громады.

В результате головой ОТГ выбрали Анжелу Сергиенко, которую поддержало 984 избирателя. За другого кандидата, Владимира Алексеевича Пономарева, проголосовало 238 человек. Об этом сообщила председатель Половинкинской сельской избирательной комиссии Лидия Кравцова.

Всего из 2 884 избирателей, зарегистрированных в Половинкино, Титаровке и Новоселовке, на выборы пришли 1 244 человека, то есть явка составила 43,13%.