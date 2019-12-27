В Краматорске полиция училась разгонять митинги во время заседаний судов (Видео)

В Краматорске (Донецкая обл.) прошли плановые учения по реагированию и пресечению массовых беспорядков во время судебных заседаний. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции.

«В плановых занятиях задействованы сотрудники Краматорского отдела полиции, конвойного подразделения ГУНП в Донецкой области и спецподразделение батальона патрульной полиции городов Краматорск и Славянск "ТОР"», – говорится в сообщении.

Полицейские отработали три отдельных сценария. По двум из них массовые беспорядки проходили в зале судебного заседания после вынесения приговора, а по третьему сценарию события происходили возле административного здания Краматорского городского суда. «Благодаря таким занятиям в условиях, максимально приближенных к реальным, полицейские нарабатывают последовательность и навыки необходимого реагирования на массовые беспорядки, а также имеют возможность усовершенствовать свою профессиональную подготовку в кризисных ситуациях», – говорится в сообщении.