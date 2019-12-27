Домашний арест для подозреваемого в убийстве: На Донетчине прокуратура подаст апелляцию

На Донетчине прокуратура настаивает на возвращении под стражу подозреваемого в умышленном убийстве. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура Донецкой области не соглашается с постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Мариуполя, которым подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 1 ноября этого года 31-летний водитель автомобиля «Audi Q7», двигаясь по одной из автомагистралей в Левобережном районе Мариуполя, увидел, как перед его автомобилем пешеход переходит проезжую часть в неустановленном месте.

Резко остановив машину, водитель вышел из салона, чтобы выразить недовольство действиями нарушителя. В ходе возникшей между ними ссоры пешеход достал из кармана нож и ударил им оппонента в грудь, после чего с места происшествия скрылся. Раненый, пытаясь самостоятельно добраться до врачей, сел за руль, но через некоторое время умер, а его авто врезалось в дерево.

«4 ноября по ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, однако после завершения этого срока суд указанную меру изменил – на этом основании прокуратура готовит апелляционную жалобу, в которой требует взятия указанного лица под стражу», – добавили в прокуратуре.

Сейчас продолжается досудебное расследование.