В январе МОМ продолжит регистрацию в проект по поддержке бизнеса

В январе продлится регистрация в проект МОМ по поддержке бизнеса для жителей Донецкой и Луганской областей.

«Участники, которые успешно представляют свою бизнес-идею, получат грант в виде оборудования, расходных материалов и услуг на общую сумму до 2800 долларов США», – говорится в сообщении.

Условия программы и критерии отбора участников по ссылке.

Отмечается, что рассмотрение заявок на участие в проекте и бизнес-планов происходит на постоянной основе, пока не наберется достаточное количество участников. «И все же, хотя формальной финальной даты мы не можем определить, рекомендуем вам прислать заявку как можно скорее. Мы планируем начать личные презентации и защиту бизнес-планов в феврале следующего года», – говорится в сообщении.

Проект «Неотложная гуманитарная помощь и поддержка раннего восстановления для уязвимых ВПЛ, людей, которые вернулись, и общин, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины» реализуется Международной организацией по миграции (МОМ) при финансовой поддержке Бюро Государственного департамента США по вопросам народонаселения, беженцев и миграции (PRM).