Подсчитано, сколько Украина потеряет от новых санкций РФ

После введения санкций РФ по ряду украинских промышленных товаров, Украина недополучит на рынке $31,2 млн, и потеряет 1,3% текущего экспорта в РФ. Такие данные содержит документ, который попал в распоряжение «Экономической правды».

Также правительство РФ запретило собственным производителям экспортировать в Украину бумагу и картон для утилизации (макулатуру и отходы), что составляет 0,4% от импорта всех российских товаров в Украину и эквивалентно $21,4 млн. Украина получала почти половину этих товаров из РФ.

В число запрещенных к ввозу в РФ товаров вошли: грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления, части насосов.

В денежном эквиваленте наибольшие потери от санкций почувствует украинский рынок промышленных медицинских товаров (изделия из пластмассы и резины) – $16,1 млн, и рынок котлов для центрального отопления – $8,7 млн.

Санкции РФ о запрете ввоза кукурузного крахмала, глюкозы и фруктозы не скажутся на отечественных производителях, так как, по данным Госстата, за 9 месяцев 2019 года такой экспорт не осуществлялся.

Напомним, что, как заявил премьер РФ Дмитрий Медведев, в Кремле готовы рассмотреть вопрос о снятии санкций в отношении Украины при наличии инициативы Киева.