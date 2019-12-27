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В Луганской области подтвержден случай бешенства у КРС

27.12.19 20:38

В Беловодском районе (Луганская обл.) на одной из ферм по содержанию крупного рогатого скота зафиксирован случай бешенства. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба райгосадминистрации.

«В Беловодской райгосадминистрации было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по вопросу объявления неблагополучным пунктом фермы по содержанию крупного рогатого скота "Независимость" в связи с установлением положительного диагноза на бешенство погибшей телки», – говорится в сообщении.

По итогам комиссия решила;

  • Объявить неблагополучным пунктом по бешенству животных территорию фермы по содержанию крупного рогатого скота Ф/Г «Независимость» и окружающую территорию, на которую возможна миграция диких животных, прилегающие к этому округу угодья, пастбища, лесные и полевые массивы, урочища.
  • Утвердить план организационно-хозяйственных и специальных ветеринарно-санитарных мероприятий по оздоровлению неблагополучного пункта по бешенству и обеспечить выполнение плана.

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