В Луганской области подтвержден случай бешенства у КРС

В Беловодском районе (Луганская обл.) на одной из ферм по содержанию крупного рогатого скота зафиксирован случай бешенства. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба райгосадминистрации.
«В Беловодской райгосадминистрации было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по вопросу объявления неблагополучным пунктом фермы по содержанию крупного рогатого скота "Независимость" в связи с установлением положительного диагноза на бешенство погибшей телки», – говорится в сообщении.
По итогам комиссия решила;
- Объявить неблагополучным пунктом по бешенству животных территорию фермы по содержанию крупного рогатого скота Ф/Г «Независимость» и окружающую территорию, на которую возможна миграция диких животных, прилегающие к этому округу угодья, пастбища, лесные и полевые массивы, урочища.
- Утвердить план организационно-хозяйственных и специальных ветеринарно-санитарных мероприятий по оздоровлению неблагополучного пункта по бешенству и обеспечить выполнение плана.