В Луганской области подтвержден случай бешенства у КРС

В Беловодском районе (Луганская обл.) на одной из ферм по содержанию крупного рогатого скота зафиксирован случай бешенства. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба райгосадминистрации.

«В Беловодской райгосадминистрации было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по вопросу объявления неблагополучным пунктом фермы по содержанию крупного рогатого скота "Независимость" в связи с установлением положительного диагноза на бешенство погибшей телки», – говорится в сообщении.

По итогам комиссия решила;