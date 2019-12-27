Как ученице интерната на Донетчине помогли в осуществлении мечты (Видео)

На Донетчине воспитанница школы-интерната Екатерина Литовка с детства мечтала о профессии ветеринара. До поступления в высшее учебное заведение девушке еще несколько лет. Но возможность побыть в качестве стажера ветеринарной клиники Кате выпала под Новый год. Такое чудо стало возможным для девушки благодаря подарку от Фонда Рината Ахметова – экскурсии в ветеринарную клинику.

Так, ученица Алексеево-Дружковской санаторной школы-интерната №13 Ектерина Литовка хорошо знает, как заботиться о животных. В школьный живой уголок она наведывается на переменах и после занятий. «Мне здесь очень комфортно я чувствую себя здесь на своем месте», – делится девушка.

Она имеет двух котов, а еще заботится о бездомных четвероногих. Катя в детстве потеряла любимца: котенка сбила машина. Тогда же девушка решила, что хочет стать ветеринаром. Об этом она рассказала во время мотивационной встречи. Такие встречи в интернатных заведениях Донетчины в течение года проводит Фонд Рината Ахметова.

Так, благодаря Фонду, впервые в жизни Екатерина пришла в ветеринарную клинику на экскурсию. «Когда я увидела животных, я испытала чувство радости, потому что я их обожаю», – говорит Екатерина.

Ей рассказали о профессии ветеринара, показали кабинеты и оборудование. И даже предложили принять участие в ультразвуковом исследовании животного.

Отныне, в своем будущем Катя не сомневается. Потому что уверена – желанная профессия ей по силам. «После сегодняшнего визита я окончательно решила, что буду поступать на ветеринара, потому что мне это очень сильно понравилось», – поделилась девушка.

Накануне новогодних праздников мечты осуществились у десятков тысяч детей. Благодаря возможности, предоставляемой Фондом, своими заветными желаниями ребята делились с послами в течение всего года.

«Ринат Ахметов – детям!» – это благотворительная инициатива с 19-летней историей. Только за последние 5 лет участниками акции стали более 700 тыс. мальчиков и девочек. В этом году к ним присоединятся еще 90 тыс. детей, которые получат поздравления и подарки, приобретут веру в чудо и добро.

Источник: ТК «Донбасс»