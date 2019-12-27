В Мариуполе открылся европейский каток: Кого пускают бесплатно (Видео)

В центре Мариуполя начал работу каток уникальной формы, с романтичной европейской атмосферой. Развлечение уже посетили несколько тысяч желающих. Для тех, у кого есть свои коньки, вход – бесплатный.

Так, у жительницы Мариуполя, Виктории есть собственные коньки, поэтому ежедневно она катается бесплатно. «Так же самое, что и ролики, в принципе. Но на коньках тяжелей. Люди подходят, просят научить кататься, если я умею», – рассказывает девушка.

У другого посетителя катка, Дмитрия, обувь по принципу «два в одном»: и ролики, и одновременно коньки. Колеса можно заменить на лезвия. По словам парня, это дешевле, чем покупать экипировку для льда отдельно.

«Ниже 3 тыс. грн покупать бессмысленно. Ролики сейчас тоже стартуют от 2,5 тыс. грн. Но опять же, коньки – это только на зимний сезон, для катка. В моей обуви можно одеть колесики, а зимой – заменить на лезвия. Лезвия стоят около 750 грн», – делится Дмитрий.

У входа на лед большая очередь. Каток одновременно вмещает до 200 посетителей. Однако, по словам работников катка, желающих – гораздо больше. «Из-за того, что сделали "безлимит", не все люди успевают покататься. Некоторые остаются с 10 утра до 10 вечера, не выходят отсюда. А другие люди могут целый день простоять и не попасть сюда», – пояснила инструктор Юлия Шустрова.

Аренда обуви в будние дни с 9:00 часов и до обеда стоит 30 грн. В остальное время – 50 грн. Каток будет работать до последнего дня зимы, поэтому все желающие успеют покататься. А тех, кто не умеет – обещают научить инструкторы.

Источник: ТК «Донбасс»