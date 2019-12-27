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Волонтеры из Черкасской области доставили на Донбасс две тонны помощи

27.12.19 21:29
Фото: пресс-служба военно-гражданского сотрудничества ВСУ
Фото: пресс-служба военно-гражданского сотрудничества ВСУ

Волонтеры из Черкасской области привезли украинским военным на Донбасс 2 т помощи, которые были распределены и доставлены непосредственно в подразделения операции Объединенных сил, расположенные от севера Луганской к югу Донецкой областей. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданского сотрудничества Вооруженных сил Украины.

Так, воинам привезли: отопительные устройства, буржуйки, электроплиты, аккумуляторы, строительные материалы, компьютерную технику, маскировочные сетки, продукты питания, медикаменты, быстрорастворимые напитки и фрукты.

Кроме того, волонтеры передали письма, обереги и рисунки от подрастающего поколения украинских патриотов.

Фото: пресс-служба военно-гражданского сотрудничества ВСУ

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