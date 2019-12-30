«Железные бабочки»: Госкино выделит почти 2,5 млн. грн на ленту о катастрофе рейса МН17

Государственное агентство Украины по вопросам кино выделит почти 2,5 миллиона гривен на создание фильма «Железные бабочки» о катастрофе рейса МН17. Об этом сообщает пресс служба агентства.

Отмечается, что Госкино заключило с ОО «Творческое объединение "Вавилон 13"» договор о предоставлении государственной поддержки на производство фильма «Железные бабочки» размером 2 млн 305 тыс. 846,96 грн. Эта сумма покроет 54% общей стоимости производства фильма.

«Кинопроект документального фильма "Железные бабочки" стал одним из победителей двенадцатого конкурсного отбора Госкино. Режиссером и автором сценария фильма является Роман Любый, продюсеры – Владимир Тихий и Андрей Котляр», – говорится в сообщении.

В Госкино объяснили, «Железные бабочки» – это шрапнель ракеты БУК, которой россияне летом 2014 года убили 298 пассажиров малазийского рейса МН-17, сбив самолет в небе над Донбассом.

«Мы думали – это конец. Все увидели, что российско-украинский конфликт касается всего мира. Однако информационная война запутывает этот случай. Вместо того, чтобы распутать его, фильм без эмоций исследует процесс», – добавили в агентстве.

Релиз фильма в Украине планируется в 2020 году.