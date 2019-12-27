ВСУ подготовят еще больше сержантов

В следующем году в ВСУ подготовят более 7 700 сержантов. Об этом сообщили в Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, сообщает информагентство Минобороны.

«Из 7 730 сержантов, которых планируется подготовить в следующем году, 457 станут инструкторами. В этом году профессиональными сержантами стали более 5 800 военнослужащих», – заявили в ведомстве.

В украинской армии создана сеть учебных центров, колледжей и центров подготовки сержантского состава, которые по структуре, функциям и задачам тождественны соответствующим учреждениям в странах – членах Альянса, рассказал начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск – заместитель начальника управления боевой подготовки Главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев. «Система подготовки сержантов в Украине предусматривает многоуровневость по образцу армии НАТО. Программы курсов составляют: базовый, средний, повышенный и высокий уровни. Каждый из них предполагает два этапа: подготовку командира-лидера и профессиональный обучение в соответствии с родом войск, вида Вооруженных Сил Украины и военно-учетной специальности», – отметил офицер.

Кроме этого, наши сержанты постоянно проходят подготовку в иностранных военных учебных заведениях и учебно-тренировочных центрах. Среди них можно выделить Школы НАТО в Обераммергау (ФРГ), ВС Швейцарии, Литвы, Латвии, Польши, а также две Академии Вооруженных сил США.