Боксеры из Мариуполя завоевали два «золота» в Тунисе

В Тунисе прошел Международный турнир «TOURNOI DE LA VILLE DE TUNIS», в котором боксеры из Мариуполя Ростислав Белостоцкий и Дмитрий Рыбалко показали отличный результат и завоевали две золотые медали, сообщает сегодня, 27 декабря, пресс-служба горсовета..

В соревнованиях по боксу приняли участие команды из Алжира, Туниса, Ливии и Украины. Всего порядка 100 спортсменов.

Мариупольские спортсмены тренируются в ШВСМ «Лидер». Так, Ростислав Белостоцкий выступил в весовой категории 52 кг. В поединке одержал три уверенные победы над боксерами из сборной Туниса. Дмитрий Рыбалко в категории 75 кг также выиграл три поединка у боксеров из Туниса и Ливии.

По словам старшего тренера Донецкой области Ярослава Подмастерчика, данный результат показательный для украинского бокса в целом. «Для нас это новый опыт, другой континент и совершенно разные подходы к технике. Несмотря на все это, такие ошеломительные результаты. Горжусь своими ребятами, прославляющими Мариуполь во всем мире. Следующий год откроем с соревнований в Иордании», – отметил Ярослав Подмастерчик.

Сборную Украины представили 5 спортсменов. По результатам соревнований они завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.