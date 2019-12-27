На Донетчине аферистка выманила у 90-летней пенсионерки более 40 тыс. грн

В Доброполье (Донецкая обл.) мошенница воспользовалась доверчивостью 92-летней женщины и выманила у нее больше 40 тыс. грн. Правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как выяснили правоохранители, когда пожилая женщина возвращалась из магазина домой, к ней подошла молодая особа, назвалась близкой подругой ее внука и попросила деньги на «развитие бизнеса». Как рассказала в полиции пострадавшая, она плохо видит, поэтому думала, что действительно общается с девушкой внука, с которой они вместе живут в Киеве. Поэтому бабушка решила помочь молодой паре, вынесла из дома 40 тыс. 750 грн и отдала женщине.

Вернувшись домой пенсионерка решила позвонить внуку и спросить каким именно бизнесом тот собрался заниматься, однако оказалось, что молодой человек впервые слышит о таких планах. Родственник понял, что его бабушка попала в руки мошенницы и посоветовал немедленно обратиться в полицию.

«Следователями полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – до 3-х лет ограничения свободы», – говорится в сообщении.