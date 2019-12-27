Эскадрилья «Bayraktar» начнет боевую подготовку в январе

Операторы Bayraktar TB2 уже со второй половины января 2020 года приступят к мероприятиям по боевой подготовке на этих комплексах. Об этом говорят в Управлении беспилотной авиации Воздушных Сил ВСУ, сообщает информагентство Минобороны.

БПАК Bayraktar TB2 только 15 декабря 2019 года прошел необходимые процедуры по передаче комплексов от «Укрспецэкспорта» – в Воздушные Силы. «Сейчас Bayraktar TB2 ожидает регистрацию и сертификацию в Управлении регулирования государственной авиации Украины. Только после этих обязательных процедур мы сможем использовать и эксплуатировать эту технику», – говорит начальник управления беспилотной авиации Воздушных Сил полковник Тарас Потягач.

В конце сентября этого года операторы Bayraktar TB2 вернулись из Турции, где получили свидетельства соответствующего образца на право управления и применения комплексов. «Уже со второй половины января начнем тренировки на тренажере, затем будем поднимать Bayraktar TB2 в рамках боевой подготовки. Безусловно, людям сложно, поскольку формируется эскадрилья с нуля. Хоть на базе авиационной бригады в Староконстантинове есть необходимые инфраструктурные объекты для обеспечения полетов, эскадрильи "Байрактара" нужна своя автономная база для организации боевой подготовки и жизнедеятельности.», – отметил Потяга.

Ранее сообщалось, что В Турции завершилась подготовка военнослужащих Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по программе подготовки специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию беспилотного авиационного комплекса «Bayraktar TB2».