В Украине на протяжении года цены на фрукты возросли, а на овощи – снизились

В Украине оптовые цены на овощи, фрукты и орехи показывает, что праздничный стол украинцев в этом году будет стоить примерно столько же, сколько и годом ранее. Цены на овощи упали существенно, а вот цены на фрукты, наоборот, выросли. Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

«Укрепление курса гривны по отношению к доллару и евро способствовало снижению цен на импортную плодоовощную продукцию. Так произошло, например, с тепличными огурцами и томатами, которые сейчас поступают в Украину исключительно из других стран. Снижение оптовых цен на огурец и томат составило 12% по сравнению с прошлым годом, что почти соответствует проценту укрепления украинской валюты», – рассказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

Однако, борщевой набор овощей подешевел очень резко по сравнению с прошлым годом – более чем в 1,5 раза. А вот картофель, наоборот, продается сейчас в 1,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года. В целом же, на картофель и борщевые овощи цены снизились на 34%.

«Снижение урожая картофеля в Украине в 2019 году в результате неблагоприятных погодных условий привело к неоправданному ажиотажу на рынке и всплеску спроса на эти клубнеплоды. В результаты оптовые цены при сборе выросли до 12 грн за кг и спровоцировали резкий рост импорта картофеля из России. Однако, сейчас цены на картофель в Украине снижаются под давлением импорта и низкого спроса. несмотря на это, они значительно выше прошлогодних», – отметила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева.

По ее словам, ситуация с ценами на традиционные овощи, особенно на свеклу и морковь, остается критической – продать их сложно даже по минимальной цене, поскольку предложение существенно превышает внутренний спрос.

Сейчас оптовая цена на морковь и свеклу на 55-60% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Лук также подешевела на 55%, но год назад цены на него были аномально высокими, а капуста подешевела на 44% за год.

В то же время, цены на яблоки выросли на 83% из-за заметного снижения производства, а вот цены на груши украинского производства остались без изменений. При этом, база для сравнения цен на яблоки была слишком низкой, поэтому сейчас эти цены, скорее всего, находятся в диапазоне средних многолетних показателей.

Из импортных фруктов наиболее резко выросла стоимость мандарин – на 75% за год. Лимоны подорожали на 30%, апельсины – на 17%, а бананы – на 40%. Оптовая цена на ядро ​​грецкого ореха также выросла в среднем на 25% за тот же период.