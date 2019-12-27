Премьер-министр сообщил об отмене «зарплатного рабства»

Сотрудники бюджетных учреждений смогут получать зарплату, пенсию или социальные выплаты на карточку любого банка. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Telegram.

По его словам, соответствующее постановление правительство приняло 27 декабря. «Отменяем "зарплатное рабство". Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь!» – написал Гончарук.

Он уточнил, что правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты. «Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект"», – пояснил премьер.

По его мнению, это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране.