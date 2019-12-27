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Денежная помощь экс-сотрудникам милиции – участникам АТО: Вопрос будет урегулирован

27.12.19 23:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины поддержал предложение МВД и принял законопроект относительно урегулирования вопроса по выплате единовременного пособия работникам милиции, которые принимали участие в антитеррористической операции. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба МВД.

В соответствии со статьей 23 Закона Украины «О милиции» выплата единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения (контузии, травмы или увечья), установления инвалидности работникам милиции, осуществлялась в шесть раз меньше, чем остальным участникам АТО, в частности военнослужащим.

Благодаря новому проекту закона бывшие работники милиции – участники АТО, которые были ранены или получили увечья, а также семьи погибших правоохранителей получат единовременную выплату в размере разницы с денежной помощью, которую они получили ранее.

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