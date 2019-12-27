RU
Все новости

Военным в конце года выплатят дополнительную помощь к зарплате

27.12.19 23:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министр обороны Украины дал поручение направить остаток средств на выплату личному составу ВСУ материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов за 2019 год. Об этом сегодня, 27 декабря, со ссылкой на информресурс оперативного командования «Север», сообщает АрміяInform.

«Соответственно на выплату этого пособия направят сумму, которая останется после полной выплаты ежемесячного денежного обеспечения, его одноразовых дополнительных видов, индексации за 2019 год, расчетов с уволенными военнослужащими и резервистами», – говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно законодательству, максимальный размер пособия для решения социально-бытовых вопросов не может превышать размер месячного денежного обеспечения. Но в реальности сумма составит значительно меньше: имеющуюся сумму остатка распределят на равные части между всеми военнослужащими воинской части, которые не получили эту помощь на протяжении года.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк