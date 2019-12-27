Военным в конце года выплатят дополнительную помощь к зарплате

Министр обороны Украины дал поручение направить остаток средств на выплату личному составу ВСУ материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов за 2019 год. Об этом сегодня, 27 декабря, со ссылкой на информресурс оперативного командования «Север», сообщает АрміяInform.

«Соответственно на выплату этого пособия направят сумму, которая останется после полной выплаты ежемесячного денежного обеспечения, его одноразовых дополнительных видов, индексации за 2019 год, расчетов с уволенными военнослужащими и резервистами», – говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно законодательству, максимальный размер пособия для решения социально-бытовых вопросов не может превышать размер месячного денежного обеспечения. Но в реальности сумма составит значительно меньше: имеющуюся сумму остатка распределят на равные части между всеми военнослужащими воинской части, которые не получили эту помощь на протяжении года.