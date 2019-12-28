Жители возмущены: В Краматорске стаи бездомных собак пугают прохожих (Видео)

В Краматорске стаи разгуливающих по улицам бродячих собак смущают местных жителей. Они опасаются, что животные могут наброситься и покусать. Люди убеждены, вопрос надо как-то решать.

Так, проблема бездомных животных неоднократно вызывала возмущение горожан в социальных сетях. И с каждым разом требования краматорчан становятся настойчивее. Вот что пишут жители:

Наталия Борисенко: «Надо с собачками что-то решать – жизнь человека, тем более ребенка, не сопоставима с гуманизмом по-отношению к животным!!!»;

Liudmyla Kremin: «На Украине нет внятной и гуманной государственной программы по регулированию их численности, отлову и стерилизации. Такая стая может разорвать и взрослого»;

Наталья Асмолова: «Только усыплять!!! На меня тоже в детстве нападали стаями! Будут у меня дети – если город не позаботится, чтобы бездомных животных не было на улицах – самостоятельно буду решать этот вопрос».

Согласно небольшому опросу жителей города, оказалось, что только 2-е из 10-ти горожан – за эвтаназию бездомных собак. «Усыплять их надо. Сейчас человеческая смертность высокая, а куда там до этих собак», – считает горожанка Светлана.

Остальные краматорчане – за создание приютов и стерилизацию животных. «Мне кажется, что стерилизация очень хороший вариант. В любом случае, не жестокость. Я бы не хотела», – выразила мнение Татьяна.

Как поделилась жительница Харькова, Юлия, которая имеет двух маленьких детей, в ее городе собак отлавливают и усыпляют. Но меньше их от этого не становится.

Решить проблему могли бы стерилизационные центры, которые предложили построить в Донецкой области. Но из 12 заявок, поступивших в областной департамент экологии – от Краматорска не поступило ни одной.

В результате, горожане создали петицию, которая уже набрала больше голосов, чем нужно. Люди требуют, чтобы построили центр для бездомных животных. Депутаты пообещали рассмотреть этот вопрос на сессии.

Между тем во Львове, к примеру, подобные заведения существуют около 2 лет. И собак на улицах уменьшилось вдвое. Как рассказывает координатор международного проекта по регуляции численности животных, организатор международной базы данных Animal-ID Виктор Копач, в городе стерилизуют, вакцинируют и чипируют животных.

«Каждое животное ловец обязан сфотографировать с помощью специального мобильного приложения. Это животное сразу появляется на сайте и проходит своеобразный трекинг-контроль уже по сайту. Каждый человек может зайти на страницу коммунального предприятия. Он увидит, когда животное было отловлено, какие процедуры ему сразу сделали в клинике – это все визуально отображается», – рассказал Копач.

Благодаря такой системе сейчас львовяне в 90% случаев дают приют найденным собакам в первые 15 суток. И это один из лучших показателей в Европе. Эксперт убежден, создание именно таких ветеринарно-стерилизационных центров, а также учет бездомных и домашних животных – лучший способ для решения проблемы с регуляцией их численности.

Источник: ТК «Донбасс»