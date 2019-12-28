Политический прогноз-2020: Что может измениться для Украины в наступающем году

На политической арене в 2020 году Украине вряд ли стоит рассчитывать на «великое чудо». Также, в наступающем году не стоит ожидать особого прогресса в мирном урегулировании на Донбассе. Такое мнение высказал политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает «Слово і Діло».

Так, эксперт не исключил в следующем году изменений в составе Кабинета Министров Украины. «Вероятными претендентами на кресло премьера могут быть Андрей Коболев, Арсен Аваков, Максим Нефедов или еще один неизвестный до сих пор успешный технократ. Здесь все будет зависеть от того, на кого сделает ставку президент: опять на молодого, профессионального деятеля из внеполитических кругов или на прагматичный курс», – считает Мусиенко.

Он предположил, что влияние министра внутренних дел Украины на президента будет усиливаться. По крайней мере Арсен Аваков будет пытаться создавать видимость того, что это влияние достаточно значительное. По его мнению, непосредственно перед Аваковым могут возникнуть две противоположные вещи: или повышение и должность премьер-министра, или отставка и подготовка к собственной президентской кампании.

Кроме того, Мусиенко считает, что не стоит рассчитывать и на особый прогресс в мирном урегулировании на Донбассе. «Скорее всего максимум, на который сможем выйти в 2020 году, – уменьшение количества обстрелов до режима устойчивого перемирия и прекращения огня, что уже можно считать положительным достижением», – спрогнозировал Мусиенко.

Среди реформ наиболее реалистичной выглядит перспектива принятия изменений в Конституцию в части децентрализации. «Это даст возможность регионам получить больше средств на местах и служить положительным импульсом для развития», – констатировал эксперт.

Мусиенко также спрогнозировал рост экономики, но умеренными темпами. И допустил, что с октября 2020 года будет введен рынок земли.

«В целом на быстрое чудо рассчитывать не приходится. Не стоит забывать, что то, как мы будем жить завтра или через год, пять, десять лет, зависит прежде всего от нас самих. В желании упорно работать и менять страну к лучшему украинцы должны быть единой командой», – подытожил Александр Мусиенко.