Прогноз-2020: Астролог пояснила, кого ожидают большие изменения в новом году

В 2020 году многих людей в Украине, в том числе на Донбассе, рожденных в разные периоды, ожидают существенные изменения в жизни, вызванные либо раскрытием творческого потенциала, либо кризисом. Об этом рассказала доктор астропсихологии и интегративной психологии, зав. кафедрой астропсихологии факультета метафизики Европейского Института естественно-научных исследований и образования (Германия, Дрезден) Елена Осипенко, передает «УНН».

«Рекомендуем людям, рожденным с 22 апреля по 1 мая, позволить себе быть нестандартными и прогрессивными в своих решениях и делах. Уран поможет им освободиться от обстоятельств, которые их сковывали, и сделать необходимые реформы в собственной жизни. Из-за своего напряженного влияния Уран может более жестко подтолкнуть к необходимым изменениям в жизни людей, рожденных с 22 по 31 января, с 25 июля по 3 августа и с 25 октября по 3 ноября. Это период важной реорганизации дел, интересов и сферы самореализации», – отметила астролог.

Она уточнила, что Уран в своем гармоническом воздействии в этом году поможет изменить жизнь к лучшему людям, рожденным с 21 февраля по 1 марта, с 23 июня по 3 июля, с 25 августа по 3 сентября и с 24 декабря по 1 января. Это длительный значимый период, благоприятный для выявления и применения творческого потенциала и личных достоинств.

Также, по словам астролога, Нептун дает человеку уроки духовности, осознание которых способствует раскрытию новых духовных и творческих способностей. В 2020 году Нептун пройдет с 18-го по 21-й градус Рыб. Люди, рожденные с 7 по 10 марта, имеют возможность укрепить свою веру и справиться со своими сомнениями. Пробуждение интуитивных способностей, вдохновение и понимание психологии людей даст хороший шанс для успешного ведения дел и начала новых предприятий.

Сильное влияние Нептуна, как период идеализма, неопределенности и неудовлетворенности, подтолкнет к духовному росту людей, родившихся с 8 по 11 июня, с 10 по 13 сентября и с 9 по 12 декабря.

Кроме того, гармоничное влияние Нептуна подарит возможности для творческого поиска, раскрытия талантов и способностей людям, рожденным с 7 по 10 января, с 8 по 11 мая, с 9 по 12 июля и с 9 по 13 ноября.

«Плутон – планета трансформации всего консервативного и отжившего на прогрессивное и более развитое, пройдет в 2020 году с 23-го по 25-й градус Козерога. С твердостью и силой Плутон разрывает то, что больше не приносит пользы. Его энергия в этом году поможет людям, родившимся с 12 по 15 января, разрушить старые и застывшие формы и дать возможность рождению нового», – добавила Осипенко.

При этом она уточнила, что напряженное влияние Плутона может принести внешние и внутренние кризисы людям, рожденным с 12 по 15 апреля, с 14 по 17 июля и с 15 по 18 октября. Она посоветовала всем, кто родился в эти периоды, быть готовыми принять кризис как необходимый этап личных изменений и преобразить свою жизнь.

Гармоничное влияние Плутона даст мощные силы для достижения поставленных целей людям, рожденным с 12 по 15 марта, с 13 по 16 мая, с 15 по 18 сентября и с 14 по 17 ноября.