Какой будет политика США по отношению к Украине и Донбассу, – мнение

Какой будет политика США по отношению к Украине и, в частности, к вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе в 2020 году и в ближайшие годы, покажет назначение нового американского посла. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко.

«Многое будет зависеть от фигуры нового посла США, который будет назначен к нам в январе. Фигура нового посла будет сигналом – будет обозначать то, насколько США готовы вернуться к использованию Украины, как плацдарма для своих интересов в регионе», – сказал он.

«Если говорить откровенно, то, что происходит на Донбассе, это не только война украинцев с украинцами, это не только война украинцев с Россией, это еще и война США с Россией на территории Украины. И Украина рассматривается, как некий плацдарм, для дестабилизации ситуации в России, и для того, чтобы сделать невозможным давнюю идею европейцев создать зону свободной торговли "от Лиссабона до Владивостока"», – считает Бондаренко.

По его мнению, Украина и дальше будет использоваться США, как элемент воздействия на Россию и восприятие России в мире. «Посол США постоянно находится в коммуникации с Государственным департаментом, но при этом может быть несколько аспектов. Например, посол может быть политическим назначенцем и представлять некую политическую группировку. Например, те же республикацы – это конгломерат минимум 8 мини-партий, которые уже образовались внутри Республиканской партии, и демократы – точно также сильно сегментированы», – отметил политолог.

«Из какой среды выйдет посол США – является ли он профессиональным дипломатом, является ли он военным, а, скорей всего, будет военный. И прочие-прочие "зашитые" сигналы. Каждая личность является сразу же носителем некоей информации, которую нужно просто-напросто "расшить". Опять же – кто приедет с ним вместе, кто будет составлять его команду, как эта команда будет сформирована. Например, длительное время в Украине менялись послы, а основные нитки для влияния на процессы в Украине находились в руках у заместителя посла – Джорджа Кента, который владел украинским и русским языком, у которого жена была крымская татарка, который знал лично всех лидеров политических партий», – добавил эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV