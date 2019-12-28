ФК «Заря» интересен сборник из Люксембурга

Луганский футбольный клуб «Заря» проявляет интерес к опорному полузащитнику варшавской «Легии», игроку сборной Люксембурга Крису Филиппсу (Chris Philipps). Как сообщает пресс-служба клуба, «Заря» уже сделала предложение относительно трансфера 25-летнего игрока.

Отмечается, что Филиппс 31 декабря получит статус свободного агента и потенциальному работодателю может достаться абсолютно бесплатно.

«В то же время полузащитник может еще на один сезон продлить отношения с "Легией", ведь такой пункт предусмотрен в его контракте. Но этот вариант будет актуален в том случае, если Филиппс не сумеет договориться с новым клубом», – отмечается в сообщении.

Филиппс – игрок сборной Люксембурга, и за свою национальную команду сыграл 51 матч. За «Легию» в нынешнем сезоне хавбек провел 16 поединков, результативными действиями не отличался.

Крис Филиппс

Дата рождения: 08.03.1994

Гражданство: Люксембург

Амплуа: защитник/полузащитник

Последний клуб: ФК «Легия»