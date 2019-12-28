Стало известно, сколько украинцы готовы потратить на новогодний стол

В Украине средняя сумма, которую жители готовы потратить на новогодний стол в 2019 году, составляет 1390 грн. Об этом говорится в итогах опроса*, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

«Это несколько меньше, чем в прошлом году (1752 грн). В то же время 23% опрошенных, как и в прошлом году, ответили, что у них на новогодний стол нет денег», – говорится в результатах опроса.

Согласно опросу, 67% украинцев планируют провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи.

Остальные варианты распределились так:

в гостях у друзей или родственников – 16,5%;

в публичном заведении или на публичном праздновании – 2,6%;

в «круге» интернета – 0,5%;

в интересном путешествии по Украине – 0,6%;

за рубежом – 0,6%

сам (сама) перед телевизором – 2,1%;

никак не буду праздновать, пойду спать – 3,4%;

еще не решил (не решила) – 6,3%.

Как сообщалось ранее, в Украине большинство населения в уходящем году было счастливо, причем во всех регионах страны.

* Общенациональное исследование проведено фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.