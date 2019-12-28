Мирное урегулирование на Донбассе в 2019 году: Итоги

С избранием Владимира Зеленского президентом Украины весной этого года мирный процесс урегулирования на Донбассе получил шанс на перезагрузку, пишет «Сегодня». Уже в июне представителем Трехсторонней контактной группы от Украины в Минске снова стал Леонид Кучма. А в июле Владимир Зеленский впервые поговорил по телефону с Владимиром Путиным.

Инфографика: «Сегодня»

С первых дней прихода к власти команда Офиса президента сфокусировалась на приоритетности обмена пленными и гуманитарных вопросах. В сентябре состоялся первый после двухлетнего перерыва обмен пленными «35 на 35» (последний обмен был 25 декабря 2017 года, – авт.). Домой вернулись не только военнопленные украинские моряки, но и Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк и другие.

Подготовка к первой за три года встрече лидеров Нормандского формата шла довольно тяжело. Больше она нужна была украинской стороне и лично Зеленскому, который сделал встречу с Путиным своей главной фишкой. Поэтому Москва все время повышала ставки, заставив Киев подписаться под пресловутой «формулой Штайнмайера» (механизмом введения в действие закона об особом статусе Донбасса после проведения там местных выборов, – авт.). С встречей лидеров Нормандского формата увязала Россия и разведение сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом.

Украина выполнила все требования Москвы и 9 декабря в Париже прошли первые за три года переговоры «нормандской четверки» (последние были в конце октября 2016 года в Берлине, – авт.). Впервые за все время встреч в таком формате Владимир Путин вышел на пресс-конференцию с украинским президентом и впервые лидеры согласовали итоговое коммюнике переговоров.

Четверка договорилась:

об обмене пленными «всех согласованных на всех согласованных», который, по информации российских СМИ, должен состояться уже завтра в формате «130 на 80»;

о расширении мандата СММ ОБСЕ до работы 24/7;

определить новые пункты пропуска через линию разграничения и три новые точки разведения сил и средств;

о проведении следующего нормандского саммита через 4 месяца в Берлине.

Также четверка договорилась о продлении еще на год закона об особом статусе Донбасса, что Верховная Рада и сделала 12 декабря. Не удалось договориться о механизме передачи контроля над границей и выводе российских войск. Эти вопросы переносятся на следующий саммит в Нормандском формате, который состоится через четыре месяца в Берлине.

Также Россия требует закрепления особого статуса Донбасса в украинской Конституции и прямого диалога Киева с пророссийскими представителями «Л-ДНР». С этим категорически не согласен Киев. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что федерализации Украины не будет, как и не будет прямого диалога, так как это позволит Москве требовать снятия европейских санкций. Россия начнет говорить, что это, якобы, внутриукраинский конфликт, а не война России против Украины.