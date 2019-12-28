Путин может пойти на эскалацию вооруженного конфликта на Донбассе, – эксперт

Президент России Владимир Путин недоволен результатами переговоров в Нормандском формате и ради достижения своих целей может пойти на эскалацию вооруженного конфликта на Донбассе в 2020 году. Такое мнение высказал политический и военный эксперт Алексей Арестович.

«Путин был крайне недоволен парижской встречей. Российская легенда звучит так: якобы они согласовали все, и в последний момент Зеленский отказался по всем пунктам. Допустим, это так, или так или иначе – он отказался, значит надо на него давить, продавливать, иначе зачем встречаться через 4 месяца», – отметил Арестович.

По его словам, выполнение договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе переговоров в Нормандском формате 9 декабря в Париже, проходят не так гладко, как могли бы, если бы встреча была удачной.

«Явных быстрых подвижек нет, на которые рассчитывали, и это все понимают. Путину, чтобы сдвинуть эту ситуацию, нужно надавить, они же по-другому не умеют. Уступать они не собираются, они будут давить. А какие у него способы давить? Только военные и информационно-политические. Отсюда все эти заявления об "исконных русских землях", и "мы еще разберемся, чей Мариуполь, и где сухопутный коридор в Крым". Отсюда усиленные поставки вооружения и военной техники на Донбасс. По сведениям украинской разведки, они усилились, туда идет заброс боеприпасов, ротация подразделений, активизировались учения», – комментирует эксперт.

«Отсюда "постановление ДНР" о том, что границы "республики" проходят по границе области – эскалационное заявление с их стороны. Перейдет ли это в военное давление – неизвестно. Но военное давление, это не обязательно боевые действия. Это, например, накопление военной силы, которая "шахует" в нашу сторону, не мат ставит, не рвется в наши ряды, а шах ставит», – продолжил Арестович.

Он допустил, что президент России может пойти на «очередное Дебальцево», чтобы принудить Украину к «Минску-3»: «Центральный вопрос – особый статус Донбасса, которого требуют на постоянной основе, а для этого надо менять Конституцию… Статус Донбасса не определен, и неизвестно, когда определится, подвижек в политических процессах нет, снятие санкций пока не намечается. Путин ничего не добился в результате».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV