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В соцсетях рассказали о нескольких ДТП в Донецке (Фото)

28.12.19 09:39
Фото: соцсети
Фото: соцсети

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 28 декабря, утром автомобиль сбил женщину-пешехода. Об этом сообщает очевидец в соцсетях.

«Донецк, ул. Раздольная (предпоследняя остановка перед мкр-н Восточный) в 7:40 водитель сбил женщину на зебре. И ехал не быстро, затормозил, но удар был слышен хорошо. Водитель помог женщине подняться и забрал ее с собой», – говорится в сообщении.

Еще одно ДТП произошло в Донецке вечером 27 декабря на пересечении ул. Артема и пр-та Богдана Хмельницкого. Фото аварии появилось в соцсети, подробности ЧП и информации о пострадавших пока нет.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В соцсетях также опубликовали фото ДТП, которое случилось в Донецке днем 27 декабря в районе остановки «Мотель».

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Еще одно ДТП произошло в Донецке 27 декабря на ул. Островского возле кафе «Баку».

Фото: соцсети
Фото: соцсети

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