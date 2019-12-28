В ДТП на Донетчине пострадали двое детей

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека, в том числе 2 ребенка. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 27 декабря в 21:05 спасателям поступило сообщение о ДТП на ул. Чайковского в Бахмуте.

«Произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали 3 человека, в том числе 2 ребенка. Пострадавшие от госпитализации отказались. От Главного управления силы и средства не привлекались», – сообщили в ГСЧС.