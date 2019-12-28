Донбасс вошел в топ конфликтов, за которыми нужно следить в следующем году, – Foreign Policy

Донбасс вошел в топ-10 главных конфликтов мира, за которыми надо следить в следующем, 2020 году. Соответствующий рейтинг составило американское издание Foreign Policy, а автором статьи выступил советник бывшего президента США Барака Обамы по вопросам Ближнего востока Роберт Малли, сообщает УНН.

Foreign Policy пишет, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский «привнес новую энергию в усилия по прекращению шестилетнего конфликта Киева с поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточном регионе Донбасса. Однако если мир и выглядит немного более правдоподобным, чем год назад, то он далеко не определен».

Подытоживая недавние события в Украине, среди которых, в частности, возвращение украинских политзаключенных из России в сентябре, подписание Зеленским «формулы Штанмайера» и переговоры лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате, касательно развития конфликта на востоке Украины издание отмечает, что «многое может пойти не так».

«Планы по прекращению огня и разведению могут разрушиться, а боевые действия могут обостриться. Даже если планы останутся в силе, Зеленский требует компромисса со стороны Москвы, чтобы появился шанс для мира. Однако, несмотря на то, что до сих пор Москва была более восприимчива к сделкам с Зеленским, чем с его предшественником (Петром Порошенко, – ред.), ее основные позиции остаются неизменными: она отказывается быть стороной в конфликте, который она инициировала, в котором она ведет боевые действия и ведет финансирование (НВФ, – ред). Она настаивает на том, что Киев должен договориться с лидерами сепаратистов о самоуправлении Донбасса», – пишет издание.

«Мир принесет Украине явные преимущества и принесет пользу России: это могло бы облегчить ситуацию с санкциями и устранить бремя финансовой и военной поддержки сепаратистских районов. От своих западных союзников Зеленский требует какой-либо помощи, которую он может получить, продолжая свое соблазнительное наступление на востоке Украины и работу с Москвой», – резюмирует издание.

Кроме Украины в рейтинг конфликтов попали Афганистан, Йемен, Эфиопия, Буркина-Фасо, Ливия, конфликт в Персидском заливе в который вовлечены США, Иран и Израиль, проблемные переговоры между Соединенными Штатами и КНДР, Кашмир и Венесуэла.