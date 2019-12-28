Беспилотник США провел разведку над Донбассом

Американский стратегический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B-40 Global Hawk снова провел разведку над территорией Украины. Так, беспилотник провел разведывательный полет возле границ аннексированного Россией Крыма и на Донбассе. Об сообщает Plane Radar в Twitter.

Сообщается, что БПЛА вылетел с базы НАТО на итальянском острове Сицилия.

Скриншот: Twitter PlaneRadar

Он провел мониторинг вдоль линии разграничения на Донбассе. Впоследствии БПЛА провел разведку вдоль Черноморского побережья.

Ранее американский беспилотник уже проводил подобные разведывательные полеты.