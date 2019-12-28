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Новая повестка дня: Как переговоры в Нормандском формате отразятся на Донбассе

28.12.19 10:38
Владимир Фесенко / Фото: скриншот видео Ukrlife.TV
Владимир Фесенко / Фото: скриншот видео Ukrlife.TV

Президент Украины Владимир Зеленский задал новую повестку дня на переговорах в Нормандском формате, подняв тему границы и компромиссов по Донбассу в рамках выполнения Минских соглашений. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

«Главный результат не договоренности по трем позициям – прекращение огня, обмен пленными и разведение войск в трех участках. Все три будут выполнены в разные сроки и по-разному. Прекращения огня полного, скорей всего, не будет, как и раньше, но какое-то формальное перемирие объявят», – сказал он.

«Самое главное – Зеленский в отличие от Порошенко и многих других рискнул заявить и фактически задал неожиданно для всех новую повестку, новую адженду – надо менять Минские соглашения», – продолжил Фесенко.

По его словам, изменение Минских соглашений уже началось. «"Формулы Штайнмайера" в Минских соглашениях нет – уже мы меняем. Тогда в обмен – давайте нам границу, давайте решать другие вопросы, связанные с уточнением, конкретизацией отдельных пунктов Минских соглашений. Речь не идет о полном отказе. Речь идет об обновлении. Как правильно заметила Меркель, уловив логику Зеленского: нужно сделать выполнение Минских соглашений более реалистичным», – комментирует политолог.

«После позитивных ремарок я выскажу скептический тезис: если Путин не пойдет на компромиссы, а, скорей всего, так и будет, ничего не поменяется… Зеленский сказал – граница, и он будет уперто говорить о границе. Не будет Путин говорить о границе, значит никаких сдвигов не будет, не будет менять Минские соглашения – значит никаких сдвигов не будет», – считает эксперт.

Владимир Фесенко убежден, что, если к осени 2020 года ничего принципиально не поменяется, не будет выполнения Минских соглашений и какого-то продвижения вперед по компромиссам, президент Украины Владимир Зеленский откажется от продления закона об особом статусе Донбасса: «Тогда мы не выходим, а приостанавливаем наше участие в Минских соглашениях. Игра на обострение, без военных действий. Модернизированного Минска нет, но мы пытаемся выйти на модернизацию Минских соглашений».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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