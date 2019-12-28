Сводка из зоны ООС за 27 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

В пятницу, 27 декабря, незаконные вооруженные формирования (НВФ) 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских военных из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность снайперов НВФ. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что 6 обстрелов НВФ совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

дважды вблизи Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза у населенного пункта Пески – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

3 обстрела украинских позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

рядом с населенным пунктом Гладосово – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку с Луганским – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем.

«Вчера, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино. Потерь с нашей стороны нет», – проинформировали в пресс-центре ООС.

Карта ООС / Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявили, что «армия Украины за минувшие сутки три раза нарушила режим прекращения огня, выпустив более 30 боеприпасов. Под огнем оказались район Вольво-центра на севере Донецка и село Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.