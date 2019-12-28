Сводка из зоны ООС за 27 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

В пятницу, 27 декабря, незаконные вооруженные формирования (НВФ) 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских военных из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность снайперов НВФ. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
Сообщается, что 6 обстрелов НВФ совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
- дважды вблизи Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- два раза у населенного пункта Пески – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
3 обстрела украинских позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:
- рядом с населенным пунктом Гладосово – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку с Луганским – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем.
«Вчера, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино. Потерь с нашей стороны нет», – проинформировали в пресс-центре ООС.
В «ДНР» заявили, что «армия Украины за минувшие сутки три раза нарушила режим прекращения огня, выпустив более 30 боеприпасов. Под огнем оказались район Вольво-центра на севере Донецка и село Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».
В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.