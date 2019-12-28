Госдеп США требует от подрядчиков «Северного потока-2» свернуть работы

Компании-подрядчики проекта строительства газопровода «Северный поток-2» должны до 20 января 2020 года завершить все работы, если они хотят избежать американских санкций. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, передает «Интерфакс-Украина».

В Госдепе США напомнили, что 20 декабря 2019 года вступил в силу военный бюджет США на 2020 год, который предусматривает санкции против компаний-подрядчиков «Северного потока-2».

«США введут санкции, если связанные с проектом стороны незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нем. Имеющим к этому отношение сторонам необходимо в течение 30 дней завершить работы», – говорится в заявлении Госдепа США.

В ведомстве считают, что «Северный поток-2» – это «способ для России продолжать агрессию против Украины». В Госдепе США также заявили, что так Кремль пытается лишить Украину доходов за транзит газа и помешать ей продолжать интеграцию с Европой и США. Кроме того, по мнению Вашингтона, этот газопровод делает Европу более уязвимой перед РФ.