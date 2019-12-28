Политолог рассказал об интересах США в конфликте на Донбассе

США имеют существенные интересы в отношении Украины и могут сорвать очередные переговоры в Нормандском формате по Донбассу в 2020 году. Такое мнение высказал политолог Константин Бондаренко.

«Интересы США существенные. Они сводятся и к тому, чтобы и дальше срывать сближение России с Европой, усилить позиции США в Европе. 9 мая ожидается прибытие в Москву 30 лидеров государств, и Трамп обещал рассмотреть этот вопрос, пока что твердо не обещал приехать. Но около 30 лидеров государств приезжают в Москву – сделать так, чтобы приехали не 30, а 10, например», – сказал он.

«Поэтому я не исключаю, что следующая нормандская встреча по каким-то причинам не состоится, хотя пока что предпосылок к этому нет. Это просто пессимистический сценарий», – продолжил Бондаренко.

По его словам, есть и оптимистический сценарий для Донбасса. «Оптимистический сценарий в том, что все, наконец, устали от войны на Донбассе. Наконец, все решили – делайте там что угодно, развяжите нам руки, потому что нас Украина настолько достала со своим Донбассом и своей невозможностью решить какие-то вопросы, что мы просто настаиваем на том, что вы должны выполнять Минские договоренности», – рассказал политолог.

Эксперт считает, что то, какой будет политика США по отношению к Украине в 2020 году, во многом покажет назначение нового американского посла.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV