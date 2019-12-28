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Экс-тренер «Шахтера» отказался возглавить европейский клуб

28.12.19 11:29
Мирча Луческу / Фото из открытых источников
Мирча Луческу / Фото из открытых источников

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу не принял предложение президента «Сьона» Кристиана Константина возглавить команду, пишет «Сегодня».

Отмечается, что 74-летний румынский ветеран тренерского цеха отклонил возможность поработать со «Сьоном», сославшись на семейные обстоятельства. Ранее по этой же причине Луческу отказал бразильскому «Сантосу».

Впрочем, существует вероятность того, что летом руководство «Сьона» вернется к переговорам с Луческу.

Напомним, Мирча Луческу является безработным с февраля, после того, как покинул национальную сборную Турции.

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