RU
Все новости

Германия отказала Украине в военной помощи, – Пристайко

28.12.19 16:11

Украина надеется, что Германия пересмотрит вопрос предоставления военной помощи. Об этом в интервью одному из немецких изданий заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Укринформ».

«Мы очень благодарны за финансовую поддержку Германии и политическую приверженность федерального правительства. Наша просьба о военной помощи, к сожалению, была отклонена», – сказал он.

«Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту законсервированную позицию и все-таки решит усилить обороноспособность Украины», – подчеркнул министр.

Пристайко отметил, что Германия и Евросоюз в целом сделали много для Украины, «но недостаточно, чтобы прекратить гибель людей».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк