Германия отказала Украине в военной помощи, – Пристайко

Украина надеется, что Германия пересмотрит вопрос предоставления военной помощи. Об этом в интервью одному из немецких изданий заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Укринформ».

«Мы очень благодарны за финансовую поддержку Германии и политическую приверженность федерального правительства. Наша просьба о военной помощи, к сожалению, была отклонена», – сказал он.

«Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту законсервированную позицию и все-таки решит усилить обороноспособность Украины», – подчеркнул министр.

Пристайко отметил, что Германия и Евросоюз в целом сделали много для Украины, «но недостаточно, чтобы прекратить гибель людей».