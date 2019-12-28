Минские соглашения ослабят Украину перед вторым раундом войны с Россией, – эксперт

Выполнение Минских соглашений ослабит позиции Украины перед вторым раундом войны с Россией, который может проявиться не обязательно в вооруженной агрессии, но и в виде других рычагов давления. Такое мнение высказал политический и военный эксперт Алексей Арестович.

«Даже, если мы вернем Донбасс, это вопрос второго раунда. Более того, мы получим анклав, в котором худо-бедно, но некоторые военные силы есть, пусть даже низведенные до уровня милиции, хотя, как этого добиться, мне совершенно непонятно, чтобы у них остались только пистолеты, а танки все были выведены в Россию, потому что Путин на это не пойдет, скорей всего, или пойдет при очень специфических условиях, которые надо еще создать», – отметил он.

«У них ("Л-ДНР", – прим. ред.) будет самоуправление, у них будет юрисдикция, они будут признаны де-факто и де-юре, они станут избранной властью на месте, возможно, с претензией на общеукраинскую – например, на участие в выборах в Верховную Раду. В сочетании с пророссийскими партиями, которые финансируются и управляются Путиным возможно усиление пятой колоны в Украине, которая будет блокировать движение в ЕС и НАТО, реформы», – продолжил Арестович.

По его мнению, для Украины наилучший вариант, это реальный фронт и даже затяжной вооруженный конфликт, чем позволить России создать из «Л-ДНР» мощный рычаг влияния на внутреннюю и внешнюю украинскую политику.

«Мы получаем дыру в корабле, которая постоянно нас будет тянуть в определенную сторону. Управляемую дыру. И эта ситуация хуже, чем реальный фронт на самом деле, где перестреливаются стороны и гибнет по 100 солдат каждый год», – считает эксперт.

«Путин в любом случае будет агрессивным, и систему безопасности он будет создавать, только создав целый ряд опасностей сначала… Все современные войны – это очень надолго», – добавил Арестович.

Он допускает, что президент России Владимир Путин ради достижения своих целей может пойти на эскалацию вооруженного конфликта на Донбассе в 2020 году, поскольку недоволен результатами переговоров в Нормандском формате.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV