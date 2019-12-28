В Украине расширят список бесплатных исследований: Что добавят

Инструментальные исследования ранней диагностики онкозаболеваний станут бесплатными для украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной службы здоровья Украины.

Отмечается, что Служба оплатит больницам эти услуги по повышенному тарифу. В Программе медицинских гарантий на это выделено около 1 млрд грн.

«Внедрение ранней диагностики онкозаболеваний дает возможность спасти тысячи жизней наших граждан. Именно поэтому инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований – маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия – определены приоритетными услугами и будут бесплатными для украинцев. На это в программе медицинских гарантий, что в полном объеме заработают в 2020 году, выделено около 1 млрд грн», – отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что на инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований следует обязательно иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

«Основанием для проведения бесплатных инструментальных исследований является и возраст пациента. Маммография назначается женщине 40 лет и старше, гистероскопия – от 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия – от 40 лет и старше. Эндоскопия будет нескольких видов, в частности, диагностическая, с забором анализа биопсии и с лечебной манипуляцией. Гистологические обследования тоже входят в стоимость, то есть будут бесплатными для пациента», – рассказали в пресс-службе.

В Службе отметили, что Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний. По данным Национального канцер-реестра, ежегодно около 140 тыс. украинцев узнают, что у них рак. Злокачественные новообразования поражают в Украине каждого четвертого мужчину и каждую шестую женщину.

Ежегодно от рака умирают более 65 тыс. украинцев, 35% из них – люди трудоспособного возраста. Показатель смертности при этом значительно выше по сравнению с развитыми странами Европы.