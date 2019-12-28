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В «ЛНР»: На трассе Знаменка – Луганск – Изварино произошло смертельное ДТП

28.12.19 12:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области на трассе Знаменка – Луганск – Изварино произошло смертельное ДТП, есть и пострадавшие. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 27 декабря. «Гражданин 1967 года рождения, не справившись с управлением Opel Astra, выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП от полученных травм водитель скончался на месте», – говорится в сообщении.

«Пассажиры автомобиля, граждане 2001 и 2000 годов рождения, с многочисленными травмами госпитализированы в Краснодонскую ЦГМБ, а два других пассажира, граждане 1999 и 1997 годов рождения, от госпитализации отказались. Проводится проверка», – заявили в «полиции».

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