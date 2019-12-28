Осторожно, мошенники: Житель Донетчины потерял крупную сумму денег

Житель Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) из-за действий мошенников потерял 71 тыс. грн. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба полиции города.

«За минувшие сутки в полицию Бахмута обратился местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что на его мобильный телефон поступило sms-сообщение о блокировке его банковской карточки. Для решения вопроса о разблокировании карты, мужчина позвонил по телефону указанному в сообщении. Неизвестный, который ответил на звонок и представился сотрудником банка, попросил мужчину, для разблокировки, назвать реквизиты его банковской карты. После передачи данной информации с карточного счета мужчины были сняты денежные средства в сумме 71 тыс. грн», – рассказали в пресс-службе.

Полицией, по данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество».